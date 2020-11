Covid, il vaccino potrebbe essere disponibile da marzo

Nonostante i numeri sempre più alti legati all’emergenza Covid, importanti novità arrivano per quanto concerne il vaccino. Il vicepresidente esecutivo dell’area Ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda farmaceutica AstraZeneca, Josep Baselga, parlando con Rac1 ha svelato: “I progressi nell’avere a disposizione un vaccino covid-19 si stanno avvicinando. Nonostante i pochi mesi di ricerca, alcuni laboratori sono in una fase molto avanzata e le prime dosi potrebbero arrivare molto presto”. Poi ha spiegato che “entro gennaio si potranno avere già circa tre miliardi di dosi che potrebbero essere implementate a marzo 2021. Alla fine del primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, i vaccini saranno in una fase avanzata di distribuzione”. Secondo quanto riferito da Baselga, attualmente ci sono 175 diversi vaccini in fase di sviluppo in tutto il mondo. Di questi, 35 sono in sperimentazione clinica con pazienti e dieci sono nelle fasi finali. Poi aggiunge che AstraZeneca, così come altre due o tre società potrebbero avere risultati entro la fine di questo mese o, al più tardi, a dicembre.