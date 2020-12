Covid, festa in casa: 5.280 euro multa a 11 partecipanti

Blitz dei carabinieri in una casa a Verona dove era in corso una festa a cui partecipavano, tra balli e libagione, 11 persone tutte poi multate per un importo complessivo di 5.280 euro. I militari erano stati chiamati poco prima di mezzanotte da alcuni cittadini infastiditi per la musica alta che proveniva dalla casa. Al loro intervento, i carabinieri hanno sorpreso 11 persone che stavano mangiando e danzando. E’ stata quindi fatta spegnere la musica e, dato fine alla festa, gli undici partecipanti sono stati identificati e multati.