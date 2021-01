COVID EUROPA – Portogallo, fase ‘terribile’ della pandemia (qualche mese fa era considerato un modello)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Portogallo è in una fase ‘terribile’ della pandemia di coronavirus, ha detto il primo ministro, António Costa, avvertendo che ci vorranno alcune settimane prima che le cose possano iniziare a migliorare e ci si potrebbe aspettare solo un aiuto limitato dall’estero. Solo qualche mese fa il Portogallo era citato come modello mondiale nell’affrontare il covid-19.

Con un totale di 668.951 casi confermati di Covid-19 e 11.305 decessi, tra cui un record di 293 morti mercoledì, il Portogallo ha la media di sette giorni più alta al mondo di nuovi casi giornalieri e decessi per milione di abitanti.

La situazione non era “cattiva”, era “terribile”, ha detto durante la notte Costa all’emittente TVI.

“Non ha senso alimentare l’illusione che non stiamo affrontando il momento peggiore”, ha detto. “E affronteremo questo momento peggiore per qualche altra settimana, questo è certo.”

Costa ha detto che la situazione è peggiorata in parte perché il suo governo ha allentato le misure restrittive tra Natale e la fine dell’anno, ma anche a causa della virulenza di una nuova variante del virus rilevata per la prima volta in Gran Bretagna, riferisce Reuters.

La Germania ha dichiarato mercoledì che stava inviando esperti medici militari in Portogallo per vedere che tipo di supporto potrebbe portare.