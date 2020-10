COVID Europa – In Slovenia coprifuoco dalle 21, in Galles coprifuoco totale

A causa del rapido aumento del numero di infezioni da corona virus, la Slovenia sta introducendo un coprifuoco notturno dalle 21:00 alle 6:00 da questo martedì. Lo ha annunciato lunedì a Lubiana il ministro dell’Interno Ales Hojs. Hojs ha giustificato il provvedimento con il fatto che, secondo gli studi, la maggior parte delle trasmissioni corona avviene in riunioni private la sera e la notte.

Il paese dell’UE ha dichiarato lunedì un’emergenza pandemica di 30 giorni. Questo inizialmente non ha avuto conseguenze immediate, ma ha costituito la base per il coprifuoco notturno ora imposto dal governo. Le autorità locali possono ora anche ordinare le proprie restrizioni per rallentare la diffusione della pandemia. Inoltre, non sono più consentiti viaggi tra le dodici regioni del Paese, a meno che non vi siano validi motivi come il modo di lavorare.

GALLES

In Galles, da venerdì verrà applicato un blocco di due settimane. “Tutti in Galles avranno il dovere di restare a casa”, ha detto ai giornalisti il ​​capo del governo britannico Mark Drakeford. Solo i dipendenti delle strutture assolutamente necessarie sono esentati dal coprifuoco. Anche la maggior parte dei negozi dovrebbe chiudere. Un blocco così duro e profondo è necessario per tenere sotto controllo il numero crescente di infezioni, spiega Drakeford. La misura è limitata al 9 novembre.