COVID EUROPA – In Francia 85% delle terapie intensive occupate

“Dobbiamo rallentare il virus rapidamente e duramente. 58.046 persone sono risultate positive ieri, 3.000 nuovi pazienti Covid sono stati ricoverati in 24 ore negli ospedali, 447 sono stati ricoverati in terapia intensiva. Un paziente su 4 che torna in terapia intensiva non lo fa. non sopravviverà “, ha detto il direttore generale della sanità francese Jerome Salomon nel punto stampa odierno.

“La pressione è molto forte con l’85% dei letti occupati” ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Veran. “È quindi iniziata la deprogrammazione delle cure non urgenti. A Puy-en-Velay, 64 letti chirurgici sono stati convertiti in letti Covid. Ma non proteggiamo la salute di alcuni compromettendo quella di altri. Occorre quindi preservare la gestione di alcuni pazienti, in particolare la chirurgia per il cancro, i pazienti con malattie croniche o la pediatria “, sottolinea il ministro della Salute.

PORTOGALLO IN LOCKDOWN

L’intero Portogallo sarà in emergenza sanitaria da lunedì per almeno due settimane, per consentire al governo di inasprire le restrizioni in vigore per arginare l’epidemia di coronavirus, secondo una bozza di decreto presidenziale svelato giovedì.

Tra le misure consentite da questo decreto vi è “il divieto di circolare sulle strade pubbliche in determinati periodi della giornata o in determinati giorni della settimana”. Interrogato lunedì dalla stampa su un possibile coprifuoco, in quanto già esistente in diversi Paesi europei, il premier Antonio Costa ha risposto che “nulla impedirà, se necessario, di limitare il traffico tra le 23:00 e le 6:00, con eccezioni perché alcune persone lavorano di notte “. L’esecutivo socialista prevede anche di effettuare controlli della temperatura, requisire l’esercito oi mezzi del settore privato.

Sette portoghesi su 10 sono già stati sottoposti da mercoledì a un nuovo confino, più flessibile di quello primaverile, che rimarrà in vigore per almeno due settimane in 121 dei 308 comuni del Paese.