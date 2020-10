COVID EUROPA – Chiudono i ‘Pronto Soccorso’ in Olanda

L’assistenza sanitaria nei Paesi Bassi è a rischio a causa della diffusione del coronavirus. Ad Amsterdam, Rotterdam e L’Aia, i pronto soccorso degli ospedali hanno già dovuto essere temporaneamente chiusi, come ha annunciato al parlamento dell’Aia il capo della rete di assistenza medica per acuti, Ernst Kuipers. Poiché tutti i letti erano occupati e il personale disponibile era insufficiente, i reparti di pronto soccorso dovevano chiudere per diverse ore e le ambulanze dovevano portare i pazienti in altri ospedali o città. Negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva dei Paesi Bassi, tuttavia, il numero di pazienti con Covid 19 è in rapido aumento. Il governo ha inasprito le misure e imposto un “blocco parziale”.

Nonostante le nuove misure, gli ospedali prevedono che entro novembre, nel migliore dei casi, dovrà essere tagliato il 40% delle cure regolari. Se le misure non funzionano, nel peggiore dei casi è prevista una riduzione del 75%. “Allora rimane solo il pronto soccorso in aggiunta alle cure Covid-19”, ha detto Kuipers. La situazione è “cupa” rispetto alla prima ondata. Gli ospedali hanno già cancellato centinaia di operazioni e numerosi trattamenti.

La scorsa settimana, nei Paesi Bassi sono state registrate quasi 44.000 nuove infezioni, il 60% in più rispetto alla settimana precedente e 252 ogni 100.000 abitanti.