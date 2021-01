COVID EUROPA – Anziana francese telefona 86 volte per potersi vaccinare

In Italia c’è confusione e va tutto male? Basta leggere qualche quotidiano straniero per capire che la situazione all’estero non è migliore. Sul quotidiano regionale francese La Voix du Nord viene riportata la vicenda di Christiane, anziana di 93 anni, che ha testimoniato le difficoltà incontrate per ottenere un appuntamento per la vaccinazione. La novantenne è stato costretto a fare “86 telefonate” prima che qualcuno rispondesse. E’ stata finalmente in grado di vaccinarsi contro il Covid-19 questa settimana presso il centro di vaccinazione Paul-Boulanger a Lille.