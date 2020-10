COVID Europa – Acceso semaforo rosso in quattro zone dell’Austria

In vista della recrudescenza della pandemia, l’Austria ha acceso per la prima volta il semaforo rosso per quattro distretti in tre stati federali occidentali. Wels Stadt in Alta Austria, Hallein a Salisburgo, così come Innsbruck Stadt e Innsbruck Land in Tirol sono interessate, come ha riferito giovedì sera l’agenzia di stampa APA dopo una riunione della commissione di esperti responsabili. Per questi distretti c’è un rischio molto alto, ha detto. Innsbruck-Land e Hallein confinano con la Baviera.

In tutta l’Austria, il numero di nuove infezioni registrate è salito a un record di 1552 casi in un giorno. Secondo il ministero dell’Interno, solo a Vienna sono stati registrati 480 nuovi casi. Il semaforo per la capitale federale resta arancione. Rispetto alla Germania, le cifre in Austria – tenendo conto del numero di abitanti – sono circa il doppio.

Il ‘semaforo Coronavirus’ è in funzione in Austria dall’inizio di settembre. Con il loro aiuto, la situazione dell’infezione viene rivalutata ogni settimana e visualizzata a colori su una mappa – di solito per ogni distretto, corrispondente ai distretti tedeschi, nonché per lo stato federale di Vienna. I colori vanno dal verde (rischio: basso) al giallo (medio) e dall’arancione (alto) al rosso (molto alto). I criteri sono il numero di casi negli ultimi sette giorni, la tracciabilità delle infezioni, l’occupazione dei letti ospedalieri e il numero totale di esami. Tiene conto anche se una regione ha molti turisti o pendolari.