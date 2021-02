Covid, Crisanti: “La prossima estate niente vacanze in spiaggia”

“La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato Andrea Crisanti, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova durante un’intervista concessa ieri a “Un giorno da pecora”, come riportato da “Il Giorno”.

Il professore ha in poche parole cancellato l’idea di poter andare in spiaggia questa estate. Ma non solo: “La suddivisione in zone durerà fino ad ottobre e ci abitueremo a vedere circa 300 morti al giorno, numeri un po’ più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre, ottobre”.

Alla domanda se quindi la prossima estate dovremo essere più prudenti rispetto a quanto lo siamo stati l’anno scorso, il docente universitario non ha dubbi: “Direi di si. D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia”. Il rischio è quello di non poter proprio stendersi sulla sabbia o sul bagnasciuga. “Anche perché”, come ha tenuto a sottolineare Crisanti, “a fine agosto Israele è andato per la seconda volta in lockdown, e il clima, per chi non lo sapesse, è simile a quello italiano”. Tra l’altro, il docente non si spiega perché, se sono chiusi i cinema, i bar e i teatri, dovrebbero invece essere aperte le spiagge. “A parte il fatto che le spiagge sono all’aperto e non in un ambiente chiuso, la speranza era magari quella di rivedere aperti anche i bar e i teatri ora di agosto. Anche le discoteche in Sardegna si diceva che erano all’aperto. Ma tanto se questa estate si faranno le zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema” ha precisato Crisanti tagliando il discorso.