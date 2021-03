Covid? C’è anche chi apre un nuovo bar!

“Covid-19? Bisogna avere coraggio e guardare avanti”. Basta lamenti e fiducia nel futuro! Il titolare del bar La cittadella di Padova in via Anelli lo ha scritto ben in chiaro sulla vetrata della sua attività: Nuova Gestione! E così in piena zona rossa ha aperto ieri 15 marzo il suo nuovo bar. “Certo di vuole coraggio – ha detto- ma inutile continuare a piangersi addosso. Avrei aperto anche prima a dire il vero ma i lavori di ristrutturazione sono stati più lunghi del previsto”. La zona rossa, insomma, passerà e torneranno giorni migliori, il periodo è complicato per la ristorazione ma ci sembrava giusto premiare chi ha il coraggio di fare scelte controcorrente. Uno spiraglio di luce dentro tante situazioni difficili. Però non tutto è perduto e il bar in questione lo sta a dimostrare. “Un motivo in più per farci visita, anche perché il caffè è molto buono” chiosa il titolare de La Cittadella. E noi confermiamo, oltre la notizia, che di per sé è una vera chicca, anche il chicco del caffè ha un suo perché. Bravi.