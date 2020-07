Covid, Bolsonaro positivo al test

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, è risultato positivo al test sulCovid. Lui stesso l’ha confermato: «Sono positivo, ma sto bene». Ieri Bolsonaro aveva la febbre e per questo è stato deciso di effettuare il tampone. Il leader brasiliano da sempre sostiene che misure di contrasto all’epidemia non sono necessarie o comunque non devono frenare l’economia del Paese. Negli incontri pubblici non di rado non indossava la mascherina e ha paragonato Covid-19 a una influenza. Sessantacinquenne, in una intervista a Cnn Brasile ha confermato: ho il coronaviarus.