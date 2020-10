COVID – A Vicenza musei aperti, ma tutti i convegni sospesi nelle sedi museali

Il servizio attività culturali e museali si adegua alle indicazioni del dpcm del 18 ottobre 2020 e sospende tutti i convegni e gli incontri alla presenza di pubblico nei Musei civici (Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo naturalistico archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona) e in Basilica palladiana fino a nuove disposizioni.

“Con grande rammarico siamo costretti ad annunciare la sospensione degli degli incontri e dei convegni organizzati nelle sedi gestite dall’assessorato alla cultura – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Le tante iniziative sono frutto dell’impegno delle numerose associazioni culturali che ogni anno si spendono per organizzare tante proposte rivolte agli associati e a tutta la cittadinanza. Invito tutti alla comprensione e alla collaborazione affinché possiamo superare questo nuovo difficile momento, per poi ritornare nuovamente ad incontrarci e a condividere tematiche culturali nelle nostre sedi”.

Le sedi museali comunali rimangono aperte e visitabili nei consueti orari nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131