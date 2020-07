Covid, a Valdagno 4 casi sospetti: “Usate la mascherina ed evitate assembramenti”

Il Comune di Valdagno ha appena rilasciato un comunicato stampa in merito alla situazione Coronavirus in città. Eccolo:

“Da qualche giorno i dati che ci arrivano dall’Ulss 8 Berica ci vengono comunicati con un formato diverso.

Dopo qualche chiarimento sull’interpretazione dei dati arrivati al Sindaco, i numeri aggiornati confermano che a Valdagno attualmente non c’è nessuna persona positiva al covid-19. Tutti i contagiati durante le fasi più acute dell’emergenza sono guariti e si sono negativizzati ormai da tempo. Nel conteggio si conferma, purtroppo, anche il numero di 3 vittime.

Tuttavia, e qui sta la novità nei dati che ci vengono trasmessi, in città si registrano attualmente 19 persone in stato di sorveglianza passiva: 4 di esse sono considerati “casi sospetti”, 12 sono persone a contatto con loro e altre 3 sono invece rientrate da viaggi all’estero. Tutti sono sottoposti ad isolamento domiciliare. I 4 “casi sospetti” e i 12 soggetti a stretto contatto con loro sono in attesa dell’esito dei tamponi, mentre per i restanti l’isolamento è scattato in via precauzionale.

Senza fare allarmismo, in quanto basta anche solo un attacco febbrile di qualsiasi tipo per il determinarsi di un caso sospetto, il tutto ancora una volta conferma che il virus circola e rimane contagioso. Con l’allentarsi progressivo, ormai, di tutte le limitazioni diventa sempre più fondamentale il rispetto delle prescrizioni basilari: distanziamento sociale, uso corretto della mascherina nei luoghi chiusi o quando non è possibile mantenere la distanza minima di un metro da altre persone”.