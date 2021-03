Covid: a Padova casi di variante nigeriana e iraniana

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato un’altra variante di Covid a San Donà di Piave: si tratta della variante nigeriana, riscontrata su un familiare di una persona appena rientrata dal Paese africano.

A Padova invece, è stato isolato un caso di variante iraniana all’ospedale, mentre a Vicenza è stata scovata una seconda versione della variante brasiliana.

Solo in Veneto nelle ultime settimane sono stati trovati nove ceppi diversi del virus, dei quali cinque non si erano mai visti prima. Quello predominante resta comunque quello inglese: l’ottanta per cento dei contagiati degli ultimi giorni infatti ha contratto la variante britannica del virus.