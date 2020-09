Covid, 75 scuole chiuse, 400 colpite: un milione di tamponi

Influenza o Covid? Per provare a rispondere alla domanda che attanaglierà sempre più famiglie alle prese con figli con febbre, tosse, mal di gola e congestione nasale serviranno almeno un milione di tamponi al mese. Questa la stima dei pediatri, come si evince dal Sole 24 ore, per garantire il rientro in sicurezza a scuola degli studenti quando a ottobre o novembre si entrerà in piena stagione influenzale e distinguere il Covid dall’influenza non sarà affatto facile visto che i sintomi sono molto simili. Il Covid del resto è già in cima ai pensieri di molti genitori visto che si moltiplicano i casi nelle scuole: finora sono 417 quelle che avrebbero avuto almeno un caso di Covid e con classi in quarantena, 45 i focolai registrati e 75 gli istituti chiusi anche solo per qualche giorno. La mappa delle scuole “colpite” , in tutto in Italia ce ne sono 8mila per 30mila plessi, è contenuta in un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e ordinanze dei sindaci. Da questa mappa emerge che i casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto è l’altro personale. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia ( 84), l’Emilia Romagna (60), la Toscana (50) e il Lazio (38).

I numeri ancora non sono grandi, ma tutto lascia presagire che siamo solo all’inizio. Anche perché con le sindromi influenzali che incombono la paura del Covid crescerà a ogni colpo di tosse o linea di febbre in classe. Sarà difficile capire quale tipo di infezione ha causato questi sintomi: l’influenza o il Covid. Per questo sarà necessario il tampone avverte Paolo Biasci, presidente Fimp, Federazione Italiana Medici Pediatri. Che fa una stima possibile del fabbisogno di tamponi necessario già dall’autunno: già oggi stiamo prescrivendo diversi tamponi, ma quando cresceranno i casi di bambini o ragazzi con uno o più sintomi credo che saranno necessari come minimo 5 tamponi al giorno per ogni pediatra. E si tratta di una stima prudente, aggiunge Biasci. Se si conta che in Italia ci sono circa 7500 pediatri di libera scelta che in media assistono 800 bambini ognuno ecco che il fabbisogno mensile (22 giorni lavorativi) sale per ogni dottore a 110 tamponi e quindi complessivamente servono quasi 1 milione di tamponi al mese per tutta Italia. Test necessari questi per il rientro sicuro a scuola dei casi sospetti visto che secondo il pediatra «il certificato medico per il rientro in classe chiesto dai presidi senza la prova del tampone è inutile e dannoso.