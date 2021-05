Covid: 5 casi di variante indiana a Castelgomberto, due nel Basso Vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella giornata di oggi, a seguito del sequenziamento richiesto per alcuni tamponi, secondo il protocollo di sorveglianza, 5 persone di Castelgomberto sono risultate positive alla variante indiana del Covid-19. Tutti i pazienti contagiati sono però in buone condizioni: dopo aver manifestato lievi sintomi nei primi giorni, sono ora asintomatici e sono a casa in isolamento.

Cinque dei sette casi sono riconducibili al complesso scolastico di Castelgomberto, sicché è stata disposta la chiusura della scuola elementare del Comune, dopo che anche la scuola media era già stata chiusa. Gli altri due casi invece sarebbero relativi alla zona del Basso Vicentino Sarebbero stati individuati a Sossano. Il SISP dell’Ulss 8 Berica continua a monitorare con attenzione la situazione.