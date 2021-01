Covid: 40 multe per assembramento a un funerale

Circa 40 persone, fra le oltre cento giunte a Montebelluna (Treviso) per assistere al funerale di un capofamiglia Rom scomparso il 31 dicembre, sono state multate dalle forze di polizia per violazione delle norme in materia di assembramento e di spostamento in auto volte al contenimento del contagio da Covid. I partecipanti, che nei giorni precedenti avevano reso necessari servizi di vigilanza straordinari a causa dell’ insistente presenza all’ingresso dell’obitorio, appartengono alla famiglia guidata da Muharem Salkanovic, morto per cause riferibili al virus all’età di 65 anni.Nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri è stato anche individuato ed arrestato un uomo sul quale pende una condanna a 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in altre regioni.