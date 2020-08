Covid-19, salgono ad oltre 600 i contagi, Veneto primo per positività: ma anche tamponi a chi rientra dall’estero

Dopo i 574 nuovi casi da Covid19 registrati già ieri, oggi in Italia i contagi segnalati sono +629, anche se a questi vanno sottratti 15 casi. La Regione Piemonte infatti comunica che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma Covid-19 Regione Piemonte. In tutto, i contagi da Covid-19 registrati dall’inizio del monitoraggio hanno raggiunto quota 253.438. La Regione dove si registrano più casi è il Veneto, con +120. Per quanto riguarda le vittime, invece, la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno segnalato nel consueto bollettino altri +158 decessi, tuttavia 154 di questi sono avvenuti in marzo, aprile e maggio, nella Ausl di Parma, e finora non conteggiati. Le vittime nelle ultime 24 ore sono quindi +4. Ieri, le nuove vittime erano state 3, mentre due giorni fa 6. Il totale delle morti legate al virus sale quindi a 35.392.

Intanto tamponi per tutti i turisti che rientrano dalle vacanze all’estero. Così comunica il governatore del Veneto Luca Zaia: “QUASI 6.300 TAMPONI EFFETTUATI OGGI A PERSONE PROVENIENTI DA CROAZIA, GRECIA, SPAGNA E MALTA”.

I tamponi sono così suddivisi:

🟢 ULSS 1

Feltre (accesso diretto modalità drive-in): 221

Belluno (con prenotazione): 88

🟢 ULSS 2

Treviso 364

Oderzo 164

Conegliano 365

Castelfranco 357

🟢 ULSS 3

Noale 280

Mestre 210

Venezia 80

Chioggia 30

Dolo 120

All’Aeroporto Marco Polo di Tessera alle 13 erano già stati effettuati 200 tamponi. L’attività continuerà ininterrottamente nelle 24 ore.

🟢 ULSS 4.

Sono stati attivati due ambulatori tamponi, a San Donà e a Portogruaro. I tamponi complessivi effettuati nelle 2 sedi sono stati 235.

🟢 ULSS 5: 61 tamponi

🟢 ULSS 6

Padova 331

Rubano 205

Piove di Sacco 190

Camposampiero 270

Monselice 230

🟢 ULSS 7

Bassano 69

Marostica 106

Schio 221

Santorso 75

🟢 ULSS 8

Vicenza 351

Arzignano 196

Noventa Vicentina 104

🟢 ULSS 9

Bussolengo 189

San Bonifacio 103

Aeroporto Verona Villafranca 170

Legnago 86

🟢 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA: 300 tamponi

🟢 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA

Borgo Trento: 200 tamponi.

Visto il massiccio afflusso domani verranno raddoppiate le disponibilità.

✈️ Per stasera alle 21 è previsto l’arrivo di un aeromobile con un centinaio di persone a bordo che saranno sottoposte a tampone immediatamente.