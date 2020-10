Covid-19, record di contagi nelle scuole: oltre 900 con almeno un caso

Ieri è stata superata la soglia psicologica dei 2mila casi di Covid-19, che non accadeva dal 29 aprile scorso: a detenere il triste primato, c’è il Veneto, con 445 nuovi contagi e 5 morti in un solo giorno. In un mese, dal primo settembre al primo ottobre, i nuovi casi sono quasi triplicati: questa accelerazione preoccupa non poco il Ministero della Salute. È possibile che questa accelerazione di diffusione del virus sia dovuta anche alla riapertura delle scuole: dall’inizio delle lezioni, si è registrato almeno un contagio il oltre 900 scuole. In Campania, De Luca minaccia un nuovo lockdown, in Sicilia Musumeci ha già imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto ed è molto probabile che anche Zingaretti possa adottare lo stesso provvedimento, a partire da oggi 2 ottobre, nel Lazio.