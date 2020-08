Covid-19, Padova: intubata e grave una bimba di 5 anni

È intubata in gravissime condizioni nella terapia intensiva dell’ospedale universitario di Padova una bambina di 5 anni risultata positiva al tampone da Sars-Cov-2. La notizia, anticipata da Il mattino di Padova, è stata confermata questa mattina da fonti dell’Azienda ospedaliera. È la prima paziente di questa età ricoverata in terapia intensiva a Padova. La bimba, accolta in un primo momento dal pronto soccorso pediatrico, è stata trasferita nella Terapia intensiva diretta dal dottor Tiberio Ivo, dove, al momento, sono ricoverati altri 3 pazienti affetti dal virus (uno in fase di dimissione).

La piccola, secondo le informazioni raccolte dal Corriere, non soffriva di patologie pregresse, nè sarebbe nemmeno rientrata dall’estero negli ultimi giorni. Ad allarmare i medici, tuttavia, c’è una circostanza che in queste ore è in fase di studio: quando si è presentata in pronto soccorso, con grave sofferenza respiratoria, alla paziente è stata riscontrata anche una sindrome emolitico-uremica (una forma di patologia a carico di sangue e reni, che di solito è associata a infezioni gastrointestinali), conseguenza dell’infezione da coronavirus.