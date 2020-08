Covid-19, nuovi focolai a Arzignano, Bassano e Breganze

Dopo gli 8 ragazzi contagiati di rientro dalla Croazia a Bassano in provincia di Vicenza si sono registrati nuovi focolai per un virus che tra l’altro sta riprendendo forza attiva. Cinque, infatti, sono i contagiati nella città del Grifo, anche in questo caso di rientro da località straniere considerate potenzialmente a rischio.

Infine si registra un focolaio anche a Breganze. Sette nuovi casi: tre ragazzi che avevano trascorso le vacanze nell’isola di Corfù e una famiglia di quattro persone di ritorno dalla Croazia. Nessuno dei nuovi positivi accuserebbe per ora sintomi gravi.