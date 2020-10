Covid-19, crescono i contagiati 1729 ed anche i morti: 9

Nuova impennata dei casi Covid in Veneto: in un giorno sono 1.729 in più. I decessi sono 9. Il totale dei casi ha raggiunto quota 42.869, le persone attualmente positive sono 15.621 e i morti complessivi sono 2.317.



Nel vicentino sono 371 i casi registrati nelle ultime 24 ore, con il totale da inizio pandemia che sale a 6.582. Gli attualmente positivi sono 2.733. Non si registrano decessi, con il totale che resta invariato: 429 morti tra ospedali e case di riposo. Negli ospedali 98 i pazienti ricoverati in area non critica (40 a Vicenza, 41 a Santorso, 9 a Noventa e 8 a Valdagno), mentre sono 8 quelli in terapia intensiva (3 a Vicenza, 5 a Santorso).