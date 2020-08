Covid-19, Briatore ricoverato “in condizioni serie”; anche molti veneti nel suo Billionaire

Flavio Briatore è ricoverato da ieri 24 agosto al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riporta la stampa, l’imprenditore è in condizioni giudicate dai medici «serie», ma non si troverebbe nel reparto di terapia intensiva. Oggi 25 agosto, l’Ats sarda aveva comunicato che erano risultati positivi al Coronavirus altri 52 dipendenti del Billionaire a Porto Cervo, di proprietà di Briatore. Anche molti veneti in vacanza in Sardegna hanno frequentato il locale ed ora le autorità consigliano il tampone per verificare se possano aver contratto il virus.

Sempre a Porto Cervo era stato chiuso ieri, 24 agosto, un altro locale, il Sottovento. Una decisione presa direttamente dai gestori dopo un primo caso positivo emerso tra lo staff. Il locale di Briatore era stato chiuso lo scorso 17 agosto, dopo che tra il personale del locale erano risultati positivi i primi sei dipendenti. Il focolaio però si è rivelato man mano più importante, con il numero di positivi salito a 11, mentre altri 50 si erano messi in autoisolamento.