Covid-19- Berlusconi, condizioni stabili

In un aggiornamento improvvisato in mattinata, il primario del San Raffaele Zangrillo ha ribadito la valutazione di «cauto ottimismo» sulle condizioni dell’ex premier ricoverato per un principio di polmonite dopo essere risultato positivo al Covid-19. «Come sapete – ha aggiunto Zangrillo – la forma clinicamente conclamata dell’infezione virale merita una terapia adeguata, ha i suoi tempi».

In questo momento: «siamo in una fase delicata – ha spiegato – Ieri manifestavo un cauto ottimismo ma la strada è lunga». Berlusconi finora «sta reagendo in modo ottimale alle cure, questo non vuol dire cantar vittoria. Anche perché appartiene a una categoria fragile».