COUPON DI 1 EURO PER CHI ACQUISTA A VICENZA, UTILIZZABILE PER IL PARCHEGGIO

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

#VICENZARIPARTE. Si tratta di un coupon valido per il parcheggio. Ve ne sono 20 mila e sono nei negozi vicentini. L’iniziativa presentata stamane (ad esaurimento buoni) è la prima di una serie per far ripartire la città