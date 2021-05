Cottarelli, Rucco, Pavan e molti altri per la presentazione di ‘Radici Future’

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Verrà presentato domani alle 11.30 in Villa Rezzonico a Bassano del Grappa il Festival “Radici Future” che si svolgerà a Bassano del Grappa dal 18 maggio al 3 ottobre 2021 ed è ideato dal Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza. La manifestazione vedrà protagonisti le aziende e gli istituti scolastici del territorio con un ricco calendario di masterclass, workshop e incontri con ospiti ed esperti sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa. Per la presentazione saranno presenti il prof. Carlo Cottarelli – Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Elena Pavan – Sindaco Bassano del Grappa, Francesco Rucco – Presidente Provincia di Vicenza, Andrea Visentin – Presidente Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi – Presidente Confindustria Vicenza, Manuela Lanzarin – Assessore Sanità e Servizi Sociali della Regione Veneto, Elena Donazzan – Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Veneto e Giorgio Santini – Presidente AsVeSS-Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile.