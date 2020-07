Costozza, quattro concerti gratuiti in villa Da Schio

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Il meraviglioso giardino seicentesco di Villa Da Schio a Costozza di Longare riapre al pubblico, un anno dopo la prima fortunatissima edizione, per ospitare i quattro concerti-racconto a ingresso gratuito de ‘I suoni della natura’. Quattro appuntamenti, dal 20 al 30 agosto, in cui si esibiranno ensemble e piccole formazioni di musicisti conosciuti a livello nazionale e internazionale. Tradizione e pop, melodie antiche e parole di oggi si incontrano per valorizzare la magia di un territorio ricco di storia e di bellezza com’è quello di Costozza, frazione di Longare.

“La prima edizione di questo festival, un anno fa – spiega il Sindaco di Longare Matteo Zennaro -, fu l’inizio di un percorso che metteva al centro la riscoperta e la valorizzazione delle meraviglie del nostro territorio. Fu un successo di pubblico davvero straordinario. Quest’anno, dopo i lunghi mesi della pandemia, è come una ripartenza: la nostra comunità che si ritrova, la volontà di tornare a celebrare la bellezza del mondo attraverso la musica, la natura, le creazioni dell’uomo, le stelle”.

Sono infatti gli astri il filo conduttore dei quattro concerti, che vedranno esplorare repertori diversi: musiche popolari appartenenti a diverse tradizioni del mondo, partiture celeberrime di autori classici, e il lavoro di un grande e amato cantautore italiano come Fabrizio De Andrè, capace di riportare a nuova vita temi, personaggi, storie appartenenti a tradizioni lontane nel tempo.

La rassegna, promossa dal Comune di Longare e organizzata dalla Pro Loco, ha la direzione artistica di BABC – Be Ancient Be Cool, associazione di promozione musicale attiva da qualche anno a Vicenza, e curatrice fra gli altri progetti del Festival di Musica delle Tradizioni. Main sponsor è l’azienda Salin 1953, una delle più importanti del territorio, che ha sposato con entusiasmo l’ambizione di valorizzare culturalmente i borghi di Longare, Costozza e Lumignano.

Quattro appuntamenti, il 20-23-27-30 agosto, alle ore 21, a ingresso libero, nel parco della splendida Villa Da Schio (Piazza G. da Schio, 4; Costozza di Longare).