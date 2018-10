COSTABISSARA – Non si ferma all’alt dei Carabinieri e scappa

La scorsa notte, una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Dueville ha multato un cittadino di origine peruviana residente nel thienese di 37 anni, per non essersi fermato all’Alt imposto dai militari.

I carabinieri, intorno alle ore 3:30, stavano svolgendo un posto di controllo sulla Strada Statale Pasubio a Costabissara, quando hanno intimato l’alt ad una Renault Clio che stava sopraggiungendo.

Il conducente, però, ha proseguito la marcia incurante della segnalazione dei carabinieri, i quali si sono messi immediatamente all’inseguimento e l’hanno bloccato dopo circa 6 chilometri a Villaverla.

L’uomo si è giustificato asserendo di non essersi fermato in quanto “preso dal panico” dato che non aveva al seguito la patente di guida.

Lo stesso, dopo essere stato sottoposto a controllo mediante etilometro, risultato negativo, è stato multato dai carabinieri, oltre che per non aver ottemperato all’Alt e non aver al seguito la patente, anche per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida e contestualmente gli sono stati decurtati complessivamente 8 punti.