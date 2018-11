COSTABISSARA – Apre il Tosano, prime code col carrello e traffico in tilt

La prima saracinesca del nuovo Iper Tosano di Costabissara alla rotatoria del Botteghino si è alzata ieri, puntuale, alle 8.30, come da annuncio. Fuori, già dalle 8, molti vicentini. “Siamo curiosi – ammettono marito e moglie”. “Mia sorella dice che si risparmia su tutto, comprando qui” – fa eco un’altra signora. “Finalmente ce l’ho vicino a casa – dice un signore residente proprio in zona – prima dovevo fare chilometri e chilometri ogni sabato per fare la spesa”. D’altronde, in un supermercato dove già i prezzi sono concorrenziali, non può che far ancora più voglia tutta la spesa con il 10% di sconto, fino al 25 novembre. Nel frattempo, però il caos intorno al Tosano si è scatenato: traffico in tilt per tutto il giorno nei dintorno, e residenti furiosi.