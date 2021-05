Cosa si fa nel giardino nel mese di maggio?

In primavera il giardino riprende vita con tutti i suoi colori e i suoi profumi. Se in marzo e aprile hai lavorato duramente per rendere bello il tuo spazio verde, grande o piccolo che sia, adesso è tempo di iniziare a goderne con le giornate che si allungano e si fanno più tiepide, ma c’è ancora qualcosa che puoi fare per preparare il giardino all’estate.

Ambisci ad avere un prato perfetto? Sai bene che ottenere un prato omogeneo richiede molte attenzioni e fatica. Se hai seminato il prato ma il risultato non è soddisfacente puoi ancora sistemarlo andando ad aggiungere nuovi semi, fertilizzando il terreno e annaffiandolo poi a cadenza regolare. Se nonostante questo i risultati non arrivano puoi sempre optare per la posa di un prato sintetico che sarà sempre verde e semplice da mantenere.

Nel mese di maggio puoi mettere a dimora i bulbi a fioritura estiva come ciclamino, lilium, agapantus, ranuncolo, peonia, dalia, gladiolo e molti altri. All’arrivo dell’estate i fiori saranno così pronti a sbocciare. Un altro lavoro che si può fare in questo periodo dell’anno è il rinvaso delle piante che hanno bisogno di essere trasferite in un contenitore di maggiori dimensioni.



Maggio è un mese utile anche per concimare adeguatamente gli alberi del tuo giardino. Per alberi piantati da poco tempo sarà bene concimare a cadenza annuale, mentre per alberi più grandi si può fare una concimazione anche ogni 5 anni. Anche il terreno deve essere nutrito con lo spargimento di fertilizzante, in questo modo l’erba e le piante avranno tutte le sostanze di cui hanno bisogno per crescere.

Se vuoi arricchire il tuo giardino di alberi e piante, maggio è un buon periodo grazie alle temperature miti. Si possono piantare sia le piante da frutto che da fiore senza che queste subiscano danni, ma essendo già primavera inoltrata è possibile che si salti la fioritura.