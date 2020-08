Cortina Summer Party: “Bufera mediatica eccessiva”

“Il singolo caso di Covid-19 riscontrato in un ragazzo presente al Cortina Summer Party ha dato vita a una bufera mediatica che ci è parsa decisamente sovradimensionata rispetto alla realtà dei fatti, come sempre accade quando si parla di Cortina d’Ampezzo”.

Dopo la segnalazione del caso di Covid, Red Squirrel Events – la società organizzatrice del Cortina Summer Party – si è immediatamente prodigata nel supporto del Comune di Cortina e dell’ULSS per l’organizzazione di una stazione di tamponi gratuiti: “Abbiamo la fortuna di essere in un paese e in una regione che anche questa volta hanno saputo dare concreta dimostrazione di efficienza e attenzione – afferma Alvise Zuliani di Red Squirrel Events – Se fossimo stati in altro luogo non ci sarebbe però stato questo battage mediatico legato a una singola segnalazione. Ora aspettiamo l’esito dei risultati – prosegue – anche se, in un’estate in cui Cortina è stata più affollata che mai, seppur nel rispetto costante delle norme sanitarie, è impossibile stabilire se un ipotetico esito positivo del tampone possa essere ricondotto al singolo evento”.

I tamponi sono stati fatti a circa un terzo delle persone presenti al Cortina Summer Party, tra cui i tanti Chef e i loro collaboratori in coda, poiché molti ospiti – dopo 8 giorni dall’evento – sono già rientrati nelle loro città.

Tutti gli ospiti che non erano a Cortina sono stati avvertiti e invitati a sottoporsi a tampone volontario presso l’ULSS della propria città, molti dei quali al rientro dalle ferie avevano già autonomamente provveduto al test con esito negativo. Da specificare che ieri i tamponi sono stati concessi a tutte le persone presenti in fila: sono stati fatti 285 tamponi e solo meno della metà erano le persone presenti al Cortina Summer Party.

E’ importante ricordare ancora una volta come l’evento si sia svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti: il decreto attualmente in vigore autorizza eventi all’aperto fino a 1000 persone. “Noi abbiamo ridotto il numero alla metà rispetto agli altri anni, 500 persone, ampliato l’area – spiega Zuliani – e applicato qualsiasi misura di prevenzione possibile, tra cui naturalmente l’obbligo del distanziamento, come attestavano i tanti cartelli segnaletici all’entrata e vicini ai vari stand, i controlli della temperatura, l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani obbligatoria.