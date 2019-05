Cortina, madrina del tiramisù nel mondo

_Cortina, per il tiramisù, è stato il trampolino di lancio verso la notorietà, perché da qui la ricetta ha preso il via verso la diffusione nazionale e internazionale. Una notorietà che sfida il mondo. E’ quello che emerge dal libro sul tiramisù scritto da Pier Giuseppe Avanzato. Se ne è parlato alla conferenza organizzata pochi giorni fa in Sala Cultura da Cortina Marketing Se.Am. sul tema ‘Turismo enogastronomico e sostenibile, tra identità territoriale e nuovi trend’.

Francesco Redi, esperto in turismo sostenibile e in progetti di sviluppo locale, nonché ideatore e organizzatore della Tiramisù World Cup, ha presentato alcuni strumenti utili per muoversi in modo efficace in un contesto attraversato da grandi players globali: tra i vari mezzi, l’itinerario e il tour gourmet, ad esempio.

Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina d’Ampezzo: “Il turismo enogastronomico è una risorsa fondamentale del territorio. È un piacere poter approfondire l’argomento in compagnia di un esperto, che ne esporrà le potenzialità in un contesto internazionale in continua evoluzione, anche attraverso l’esperienza e il ‘viaggio’ di una leggenda come il tiramisù”.

1 arrivo turistico su 4 è per ragioni legate alla cucina, un turista “enogastronomico” spende in media 150 euro (Fonte ENIT 2018). Cortina e il tiramisù hanno un legame importante e cruciale, quasi sconosciuto. Una curiosità storica che darà frutto anche nel prossimo futuro.

Francesco Redi: “Cortina, come il tiramisù, attira l’interesse internazionale ed è collettore di buone idee: ringrazio Cortina Marketing Se.Am. e il Comune di Cortina d’Ampezzo per darmi l’opportunità di parlare di travel&tourism. In un mondo in evoluzione con incertezze e punti di innovazione, come la realtà aumentata e la sharing economy, il turismo è a maggior ragione sostenibile o non è più turismo. Il turismo, infatti, si sviluppa su elementi naturalistici, ma anche sociali e storici: il turismo è un’industria che deve generare benefit positivi per il territorio. In tutto ciò si inseriscono le necessità del turista internazionale con, ad esempio, il visitatore cinese con esigenze di pagamento tramite WeChat. In questo quadro, il vero potere sono i dati e un’importanza centrale ha l’identità brand, come ci dimostra il logo Cortina Dolomiti”.