CORTINA – Bebe Vio per un lungo weekend di sport inclusivo

Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere da oggi e fino a domenica Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Un vero e proprio aiuto concreto, quello di art4sport, che, grazie al supporto economico e pratico/organizzativo alle famiglie dei bambini protesizzati, gli permette di continuare a giocare, divertirsi e socializzare attraverso l’attività sportiva.

Sensibile a queste tematiche, la Scuola Sci Cortina, per il secondo anno consecutivo, ha messo a disposizione di art4sport maestri di sci specializzati nell’insegnamento di questa attività a ragazzi con disabilità motorie. «Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente dare vita – insieme a partner, ristoratori, aziende e tante realtà del territorio – a questo importante appuntamento di sensibilizzazione nei confronti dello sport inclusivo – spiega Giovanni Alverà, presidente della Scuola Sci Cortina, promotrice di questa iniziativa -. La conca ampezzana sarà così nuovamente teatro, per cinque giorni, di numerosi appuntamenti, tutti volti a lanciare un forte messaggio di positività, all’insegna della condivisione della passione per la pratica sportiva». Si inizia già stasera per una cinque giorni di eventi sportivi e sociali che termineranno domenica.