Corso Fogazzaro: distribuito il primo questionario

A poco più di due mesi dall’apertura sperimentale del tratto nord di C.so Fogazzaro a Vicenza è tempo di un primo bilancio per le attività economiche della via. Sotto esame il provvedimento dell’Amministrazione Comunale che, dal 18 marzo scorso, ha stabilito la nuova regolamentazione della circolazione e della sosta nel tratto compreso tra l’incrocio con contra’ San Biagio e la Chiesa dei Carmini, vie limitrofe comprese.

Ieri mattina (22 maggio), Federico Azzolini della Confcommercio di Vicenza e l’assessore alle Attività Produttive Silvio Giovine hanno distribuito alle attività commerciali situate nella zona – tra negozi, pubblici esercizi e studi professionali -, un questionario con 8 domande mirato a rilevare l’impatto della riapertura al traffico veicolare.

“Si tratta di un primo step, in quanto l’accordo con il Comune prevede che la Confcommercio si occupi di elaborare i dati su come questa riapertura sperimentale incida sulle attività economiche – afferma Nicola Piccolo, presidente della delegazione Confcommercio di Vicenza -. Tra una settimana raccoglieremo le risposte degli operatori e successivamente queste saranno confrontate con i risultati di un questionario distribuito verso la fine della sperimentazione. E’ chiaro – sottolinea Piccolo – che i conti si fanno su sei mesi, non certo su due, soprattutto considerando che il meteo avverso di queste settimane può aver condizionato l’affluenza di consumatori in centro storico; però una rilevazione work in progress è sempre utile”.

Le domande poste alle attività della zona focalizzano l’attenzione sul volume d’affari realizzato ad aprile, sull’osservazione “empirica” rispetto all’aumento del passaggio di persone e di clienti, sull’uso dei parcheggi da parte di chi frequenta bar e negozi, sulla percezione che i clienti hanno relativamente alla riapertura al traffico, oltre ovviamente a misurare il grado di soddisfazione generale dei negozianti interessati.

Ora dunque la parola passa agli operatori di corso Fogazzaro, che avranno modo, compilando il questionario, di tracciare un primo parziale bilancio della sperimentazione.