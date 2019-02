Corso Fogazzaro, Celebron: “Si procede con sperimentazione e confronto”

“Su riapertura a ore di Corso Fogazzaro si procede mantenendo aperto il tavolo di confronto con residenti e commercianti”. Lo afferma Matteo Celebron, segretario cittadino Lega, che spiega i passaggi e le motivazioni che hanno portato alla decisione.

“Su Corso Fogazzaro – esordisce Celebron – si mantiene il punto. Della questione se ne è discusso abbondantemente sia in maggioranza, senza trovare alcuna minima opposizione, sia in campagna elettorale, tanto che non solo Dalla Rosa si era dichiarato favorevole alla proposta, ma anche Giacomo Possamai ne aveva fatto un suo pilastro per la campagna delle primarie di centro sinistra”.

“In queste settimane – continua il segretario leghista – si è aperto un tavolo di confronto con l’amministrazione che consideriamo positivo. Quella zona della città ha necessità di tornare a vivere. Negozi e attività commerciali per troppo tempo sono state ignorate e un’amministrazione seria non può accettare che i negozi diventino garage. Per questo motivo, affianco alla riapertura, stanno partendo diversi progetti per portare manifestazioni e attività che facciano rivivere Corso Fogazzaro. “Dispiace – conclude Celebron – che durante la seduta di commissione, un componente della minoranza, abbia definito i commercianti favorevoli alla riapertura ‘quattro bottegari’. Non è così che si può guardare al futuro della nostra città, la nostra amministrazione vuole far sì che in un progetto di rivitalizzazione di Corso Fogazzaro tutti remino dalla stessa parte, nessuno escluso”.