Corriere denunciato: rubava i pacchi anziché consegnarli

Denunciato l’altra notte per furto aggravato un dipendente del centro di smistamento della Sda di Limena, l’azienda di logistica che effettua il servizio di consegna dei pacchi per Poste Italiane. Come racconta Il Gazzettino, il dipendente A.D., 22 anni di Scanzano Jonico in provincia di Matera, ma di fatto domiciliato a Padova, è stato bloccato e denunciato dai militari della Stazione dell’Arma di Selvazzano: il ragazzo, infatti, teneva per sè i del contenuto di diversi pacchi che avrebbe dovuto, invece, consegnare ai clienti, soprattutto cellulari e altri oggetti del comparto elettronica.

Il responsabile della filiale si era insospettito da alcuni atteggiamenti tenuti dal giovane sul posto di lavoro e forse anche da segnalazioni dei clienti che dopo aver fatto acquisti in internet non si erano visti recapitare il materiale. A quel punto ha controllato l’armadietto personale del dipendente: al suo interno, ha scovato anche alcuni telefoni cellulari ancora nelle loro confezioni, destinati a diverse persone alle quali però non erano mai stati consegnati.

Una pattuglia di Selvazzano in servizio di controllo del territorio nei Comuni della cintura di Padova ha appurato la situazione, anche con una perquisizione domiciliare, dove sono stati rivenuti altri cellulari rubati, e il giovane è stato denunciato per furto aggravato, immediatamente licenziato e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.