Coronavirus, vicini alla ripartenza tutti gli sport individuali

Non solo jogging e bicicletta. Mentre i runner si preparano già fin dal 4 marzo a riconquistare le lunghe distanze, fin qui frenate dalla corsetta “in prossimità dell’abitazione”, milioni di praticanti di altri sport all’aperto scalpitano in attesa di poter ricominciare. E all’esame dei tecnici che in questi giorni stanno lavorando all’allentamento delle restrizioni in vista della Fase 2 anche delle cosiddetti libertà personali c’è anche l’allargamento delle attività motorie consentite.

I criteri sono già ben definiti: Assolutamente no a sport di squadra e di contatto (dal calcio al basket, dalla pallavolo alla pallanuoto alle arti marziali), no naturalmente a qualsiasi attività sportiva al chiuso (dalle palestre alle scuole di danza alle piscine), ma sì a discipline individuali, all’aria aperta, meglio ancora se in zone (dalla montagna al mare o alla campagna) dove il distanziamento ambientale oltre che sociale è garantito.

Tra le prime attività ad essere autorizzate ci saranno tutte le declinazioni della bicicletta in solitario, dalla semplice passeggiata alle mountainbike su piste fuori città. In un primo momento dovrebbero rimanere vietate invece le corse su strada di gruppi di ciclisti. Analogo discorso per le moto da cross.