CORONAVIRUS VENETO – Sale a 38 il numero dei contagiati

AGGIORNAMENTO H 11—-Sono saliti a 38 i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto. Lo riferisce il nuovo report della Regione Veneto. Sono 6 i contagiati in più rispetto a ieri. Nel cluster di Vo’ si contano ormai 29 casi di Covid-19 (tra cui una vittima), 4 in quello di Mira (Venezia), 5 in quello di Venezia. In totale 5 pazienti si trovano in terapia intensiva, mentre sono 18 le persone positive in isolamento domiciliare.

Sono saliti a 35 i casi di coronavirus in Veneto. Nella notte sono state colpite altre due persone, allargando il fronte, che ora tocca anche Limena, nel Padovano, con un contagiato ricoverato in ospedale a Padova, e la terraferma veneziana, dove un 70enne di Mestre – titolare di una ditta che vende macchine utensili che per lavoro gira Veneto e Lombardia – è stato ricoverato all’ospedale dell’Angelo. Preoccupazione soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo caso, perché l’anziano frequentava le sale slot.

Restano tre i principali cluster, cioè gli insiemi di contagi, nella regione: il principale è quello di Vo’, sui Colli Euganei: 25 le persone colpite, fra cui la prima vittima italiana, Alberto Trevisan. Dieci di queste sono ricoverate in ospedale a Padova.

Poi c’è il cluster della zona fra Mira e Dolo: quattro in tutto i contagiati, uno dei quali ricoverato in ospedale a Padova e tre operatori sanitari tenuti sotto osservazione nelle loro abitazioni.

Infine quello di Venezia centro storico: tre gli anziani ricoverati all’ospedale civile, tutti con patologie pregresse, e una quarta persona tenuta sotto osservazione a casa.