CORONAVIRUS – Veneto la regione più controllata d’Italia

Osservando i bollettini nazionali diffusi dalla Protezione Civile emergono alcuni dati che dimostrano una spiccata differenza nella diffusione dell’epidemia e sul suo monitoraggio. Tali considerazioni si possono fare, per alcuni parametri, sulle regioni più colpite (dati aggiornati al 19 marzo 2020)

Il Veneto attualmente è la terza regione in Italia per numero di casi rilevati (3484) e di casi attualmente positivi (3169). 200 persone sono guarite e 115 sono morte. Il Veneto è incalzato in questa triste classifica da Piemonte, Marche e Toscana che, se il trend rimane lo stesso, dovrebbero ben presto superarla.

Emerge il dato sui tamponi. Dopo la Lombardia (52.244 tamponi, con una percentuale del 37,9% di campioni positivi). In Veneto sono stati effettuati 44.658 tamponi (con una percentuale di positivi del 7,8%).

TAMPONI – In Veneto è stato controllato 1 cittadino ogni 100 abitanti. In Lombardia 1 ogni 200 abitanti. Lo stesso in Emilia Romagna 1 ogni 200. In Piemonte 1 ogni 500 abitanti. Nelle Marche 1 ogni 300 circa. In Toscana 1 ogni 400.

Colpisce poi la differenza nel tasso di mortalità fra i positivi. In Lombardia è dell’11%. In Veneto è del 3,3%. In Piemonte è del 6%. Nelle Marche è del 6,6%. In Toscana è del 2,56%.