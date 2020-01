Coronavirus, 2 casi sospetti in Veneto: dimessi ma con l’obbligo di stare in casa

Aggiornamento h 8.25 —–> Uno studente minorenne che ha accusato sintomi influenzali e febbre dopo essere rientrato con la madre da un viaggio in Cina potrebbe costituire il primo caso sospetto di coronavirus cinese in Veneto. E’ residente nel Trevigiano. Proprio per aver accusato i sintomi dell’influenza dopo aver fatto ritorno dal Paese in cui si sta diffondendo il virus, lo studente è stato inviato dal proprio pediatra all’ospedale di Treviso. Non è stato ricoverato, ma dimesso con l’obbligo di restare ‘blindato’ dentro casa, evitando il più possibile i contatti anche con i familiari. Una misura precauzionale. I medici hanno eseguito un tampone sul paziente e l’hanno inviato per le analisi all’ospedale Spallanzani di Roma.

Un altro caso riguarderebbe una 45enne, che per precauzione è stata ricoverata nell’unità di Malattie Infettive del Ca’ Foncello. Anche in questo caso il tampone è stato inviato allo Spallanzani: la donna era tornata da un viaggio in Cina, manifestando i sintomi della febbre. E’ stata poi dimessa, con le stesse prescrizioni date al ragazzo.

Notizia in aggiornamento h 5 ———–> Uno studente minorenne che ha accusato sintomi influenzali e febbre dopo essere rientrato con la madre da un viaggio in Cina potrebbe costituire il primo caso sospetto di coronavirus cinese in Veneto. Lo si apprende da fonti riportate dal quotidiano La Repubblica poche ore fa, anche se il condizionale per ora è d’obbligo. Sono infatti in corso tutti gli accertamenti del caso, anche se per ora non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale dagli enti regionali preposti.