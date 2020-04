Coronavirus, un contagio fa chiudere le redazioni di TNE a Padova e di Rete Veneta a Vicenza

Coronavirus, chiuse le redazioni di Telenordest a Padova e di Rete Veneta a Vicenza dopo che un telecineoperatore che lavora in queste sedi è risultato positivo.

Il Sindacato giornalisti Veneto e le Assostampa padovana e vicentina esprimono solidarietà e vicinanza al dipendente del Gruppo Medianordest, che ora si trova in isolamento domiciliare. Appresa la notizia l’azienda ha immediatamente attuato il protocollo di emergenza sanitaria procedendo alla sanificazione dei locali. I colleghi, tutti sollevati dal servizio, saranno sottoposti a tampone fra domani e venerdì: sono stati ricostruiti anche eventuali contatti stretti con altri lavoratori e anche loro rientreranno nel programma di accertamento epidemiologico. Quanto successo dimostra, come ribadito più volte, che giornalisti e cameramen sono una categoria a rischio perché in prima linea nell’assicurare l’informazione anche in questa fase emergenziale. Informazione che lo stesso Governo ha ritenuto bene essenziale e pertanto sottratto alle restrizioni imposte alla stragrande maggioranza delle attività produttive.

Al riguardo si sottolinea l’importanza che riveste l’accordo, unico in Italia, raggiunto su sollecitazione di Sgv con la Regione Veneto che si è resa disponibile a una mirata campagna di prevenzione nell’ambito della quale ricade il riscontro del contagio odierno.

Sgv e Assostampa padovana e vicentina assicurano fin d’ora il loro supporto al cdr in tutte le iniziative che vorrà intraprendere.