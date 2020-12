Coronavirus, tre multati per aver violato il coprifuoco

La polizia locale, durante i consueti controlli a veicoli e pedoni per verificare il rispetto della normativa anticontagio, nella serata di lunedì 14 dicembre ha sanzionato tre persone sorprese in corso Palladio oltre le 22, orario del coprifuoco.

Due verbali sono stati staccati alle 22.45 nei confronti di due uomini che stavano rientrando dopo essere stati a casa di un amico. L’altro uomo, che si trovava in corso Palladio alle 23.15, non ha fornito alcuna motivazione.

Complessivamente nella giornata di lunedì 14 dicembre gli agenti hanno effettuato controlli a 18 persone, 3 veicoli e 23 esercizi pubblici e attività commerciali.

La polizia locale verifica, infatti, il rispetto del dpcm in vigore e quindi l’obbligo di indossare ed avere con sé la mascherina, il mantenimento del distanziamento sociale minimo, il divieto di assembramento e di allontanamento dalla propria abitazione dalle 22 alle 5 se non per motivi legati alla salute, al lavoro e in caso di necessità.