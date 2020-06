Coronavirus, sostegno ai giovani universitari: la Regione Veneto stanzia 530mila euro

La Regione Veneto, con una delibera di giunta e con il sostegno del consigliere regionale Nicola Finco, ha previsto un aumento delle borse di studio (un centinaio in più) a sostegno degli studenti universitari meritevoli e in difficoltà economica con lo stanziamento di 530mila euro.

“Stanziando circa 530mila euro per un centinaio di borse di studio in più, l’amministrazione regionale del Veneto ha dimostrato la sua vicinanza ai nostri giovani e ai nostri universitari in difficoltà in questo periodo di lockdown anche economico – spiega Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Vicenza e vice capogruppo della Lega in consiglio comunale -. Una notizia che lascia ben sperare e che ancora una volta denota la grande e proficua attenzione e risposta da parte della Regione Veneto a differenza della nefandezza dimostrata da parte del governo centrale sul tema. Già a fine marzo, infatti, in qualità di consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Vicenza, avevo deciso di attivarmi con determinazione per fornire risposte e riscontri ai tanti giovani studenti universitari vicentini che si sentivano dimenticati dal governo in termini di aiuto economico e di prospettiva del proprio percorso universitario.Proprio per questo l’8 aprile ho inviato una lettera ufficiale direttamente al ministro competente Manfredi dal quale però non ho ricevuto alcun riscontro. Fortunatamente, appellandomi al capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto Nicola Finco, è arrivata una prima risposta nella forma delle borse di studio dalle quali i nostri studenti e le loro famiglie potranno avere sollievo. Gli studenti universitari sono una risorsa che non possiamo non tutelare: mi auspico arrivino presto ulteriori aiuti e sostegno anche sul fronte degli affitti”.