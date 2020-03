Coronavirus, sindaco Longare smentisce quarantena in tabaccheria Debba: “Fake news”

Il sindaco di Longare Matteo Zennaro ha smentito in un post su Facebook del Comune la notizia circolata oggi in alcuni gruppi Facebook che una tabaccheria di Debba sia stata chiusa per quarantena da coronavirus e che tutti quelli che l’hanno frequentata debbano presentarsi in ospedale per i controlli.

Questo il testo fake:

“Avviso importante:

Come già sapete la tabaccheria/edicola di Debba è in quarantena.

La Proprietaria e il padre sono ricoverati in modo grave.

La Polizia sta visionando la video sorveglianza per rintracciare i clienti degli ultimi giorni.

Spargete la voce e se qualcuno di voi fosse entrato in questo esercizio commerciale è consigliabile che si rivolga alle autorità competenti”.

“Sta circolando in rete un messaggio molto allarmistico circa un possibile contagio da Coronavirus alla proprietaria della tabaccheria/edicola di Debba con la ricerca della Polizia, attraverso le immagini delle telecamere, dei clienti – spiega il post su Facebook -. Mi sono confrontato anche con il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco. La notizia della ricerca della Polizia non è veritiera. Abbiamo portato all’attenzione dell’Autorità Sanitaria la notizia e domani uscirà una nota in merito. Non c’è alcun motivo di preoccupazione o nesso di contagio. Se qualcuno dovesse manifestare i sintomi, segua le ormai note indicazioni.

Per cortesia, contribuite nell’impegno a non diffondere notizie false ed a mantenere un comportamento responsabile”.