Coronavirus e scuole, le indicazioni del Governo: chiuse in Veneto almeno sino al 7 marzo

Scuole chiuse ancora per una settimana in Veneto, Lombardia ed Emilia: il governo, su ispirazione del comitato scientifico e dopo lunga discussione con le sette regioni interessate, nel nuovo decreto sociale sul coronavirus indicherà questo: in Lombardia, Veneto ed Emila Romagna, dove è in cura il 93 per cento dei positivi degli 821 totali del Paese, le scuole resteranno chiuse per altri otto giorni. Da oggi a sabato prossimo. Come riportano Repubblica ed il Corriere della Sera il contagio, nelle tre regioni padane, ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale. Ieri Luca Zaia, Governatore del Veneto avrebbe voluto riaprire gli istituti scolastici del Veneto, sin da lunedì ma le indicazioni dell’Iss sembrano andare in direzione opposta. Le aveva coltivate, queste speranze, anche il neopresidente Stefano Bonaccini, che ieri a sera, tuttavia, ha accettato l’indicazione del comitato scientifico: “Il contenimento del virus ha bisogno ancora di tempo”, aveva spiegato l’Istituto superiore di sanità al presidente del Consiglio Conte che oggi si esprimerà in tal senso. La salute viene prima di tutto. Una scelta che farà discutere ma che è inderogabile.