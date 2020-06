Coronavirus, Rigoli: “Segnali che il virus si sta spegnendo”

“Oggi vediamo le cose molto più in positivo, e c’è un segnale che il virus si sta spegnendo”. Lo ha annunciato oggi il primario di microbiologia a Treviso, Roberto Rigoli, coordinatore dei laboratori veneti, illustrando i risultati preliminari dell’analisi su 60 mila tamponi Coronavirus eseguiti in Veneto dall’inizio di giugno, condotta da quattro laboratori sui 14 in regione.

“Dei 60 mila tamponi – ha aggiunto – 210 sono positivi, in mezzo ci sono anche alcuni ripositivizzati, di questi 199 sono non infettanti quasi certamente, e solo 11 positivi infettanti come a inizio epidemia”. (ANSA).