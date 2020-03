Coronavirus, questa mattina 89 telefonate al call center di “Vicenza sicura” e 67 contatti all’Urp

Prosegue il servizio di informazioni da parte del Comune ai cittadini sull’emergenza da diffusione del Coronavirus.

Questa mattina sono state 89 le telefonate ricevute dal call center di “Vicenza sicura”, il servizio di tutela dei soggetti fragili del territorio. Sono state 67, invece, le chiamate al numero dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp).

Vicenza sicura: 89 telefonate

A contattare i quattro operatori in servizio del call center di “Vicenza sicura” (0444221020) questa mattina dalle 9 alle 12 sono stati prevalentemente cittadini di età compresa tra i 65 e gli 80 anni (49). 19 avevano tra gli 81 e gli 89 anni, 17 erano under 64 e 3 over 90. Uno non ha dichiarato la propria età.

Tra i motivi della telefonata, 57 sono state le richieste di supporto e 32 quelle di informazioni.

Tutte le richieste sono state prese in carico, esaminate ed evase.

Delle 57 persone che hanno chiesto un supporto, 21 hanno prenotato il ritiro di ricette o farmaci, 11 la spesa a domicilio, 3 l’effettuazione di pagamenti in posta e/o ritiro di raccomandate, 3 la consegna di pasti a domicilio, 3 l’assistenza domiciliare, 2 il servizio di sostegno psico sociale, uno manutenzioni straordinarie. In 13 hanno chiesto, invece, informazioni e l’attivazione di servizi estranei a quelli offerti dall’iniziativa.

Il servizio “Vicenza sicura” (0444221020) – che si avvale del format di “Estate sicura” – è promosso per far fronte all’emergenza Coronavirus dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Vicenza in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza e Cooperativa Promozione Lavoro e Confartigianato Vicenza.

L’amministrazione invita a diffidare di chi si propone per il servizio senza essere stato contattato dal cittadino.

Urp: 67 telefonate

Sono state 67 le telefonate ricevute oggi, lunedì 16 marzo, dal call center dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) al numero 0444221360 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17).

Tra le domande più frequenti la necessità di chiarimenti sulle varie disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Regione Veneto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con particolare riferimento ai casi rientranti tra le “situazioni di necessità” che legittimano gli spostamenti (possibilità di fare assistenza a parenti anziani, passeggiare all’aperto, recarsi in farmacia, etc). Molte sono state anche le richieste sull’accesso ad alcuni servizi comunali (rilascio carta di identità, cambio di residenza, denuncia di nascita,..).

Informazioni per i cittadini

L’amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini una pagina informativa sul sito del Comune http://bit.ly/InformazioniCoronavirus contenente l’elenco dei siti web istituzionali (Ministero della salute, Istituto superiore della sanità, Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Regione del Veneto) e dei numeri utili (118, Numero verde Regione Veneto, Numero verde Ulss 8 Berica, numero Ufficio relazioni con il pubblico) da contattare per ottenere informazioni sul Coronavirus.

Nella pagina vengono via via pubblicati i testi delle disposizioni normative emananti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Veneto.

Inoltre, è pubblicata la locandina della raccolta fondi AiutiAMO Vicenza, per affrontare l’emergenza Covid-19, promossa dalla Fondazione San Bortolo, Comune di Vicenza, il Giornale di Vicenza e Tva.

E’ scaricabile anche il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti.

La scheda informativa contiene, inoltre, i testi delle ordinanze emanate dal sindaco sul divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi pubbliche, sulla chiusura dei cimiteri, sulla deroga al divieto di accesso ai parchi per manutenzione.

È disponibile, infine, un’infografica che illustra le disposizioni ministeriali aggiornate al decreto dell’11 marzo 2020.