Coronavirus, quarto morto: un 84enne di Bergamo

Secondo fonti ufficiali della Regione Lombardia e secondo quanto riporta La Repubblica, un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” della città lombarda per patologie pregresse, è morto per coronavirus. In attesa del bollettino giornaliero diramato dal capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli, il numero dei positivi al coronavirus in Italia è di 149. I decessi di pazienti con coronavirus, ma con quadro clinico generale compromesso in precedenza, sono tre.