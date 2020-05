Coronavirus, prorogate le scadenze per i pagamenti dei contributi di costruzione

L’emergenza Coronavirus ha colpito duramente molti settori produttivi, tra cui quello edile, che ha dovuto sospendere attività e chiudere cantieri.

Alle misure già decise a sostegno del territorio, la giunta comunale aggiunge oggi la decisione di prorogare le scadenze delle rate di pagamento del contributo di costruzione dovuto al Comune a fronte del rilascio del titolo abilitativo edilizio.



“Abbiamo ritenuto di prorogare, rispetto a chi ha sottoscritto o sottoscriverà un piano di rateizzazione, la scadenza delle rate dei contributi di costruzione per venire incontro in modo concreto ai privati e alle attività economiche che hanno ottenuto il rilascio di titoli abitativi – spiega l’assessore all’edilizia privata Marco Lunardi -. Dal 4 maggio l’attività del settore edile è ripresa, ma i cantieri sono inevitabilmente in ritardo, con gravi contraccolpi economici anche in termini di liquidità, e in molti casi con difficoltà a far fronte ai pagamenti. Ci auguriamo che questa proroga contribuisca a dare un po’ di respiro a chi si sta rimettendo faticosamente in moto”.



“La proposta ha avuto il via libera oggi in giunta ed abbiamo ottenuto il parere favorevole, in preventiva, della Regione – prosegue l’assessore -. Inoltre ho organizzato per lunedì 11 maggio un incontro tra gli assessori competenti dei capoluoghi di provincia proprio per discutere questi temi”.



Sono prorogate di 180 giorni le rate in scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020.

Dovranno essere versate entro il 31 dicembre 2020 tutte le rate in scadenza dall’1 luglio 2020. In entrambi i casi i pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla fine dei lavori.