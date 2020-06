Coronavirus, prorogata al 30 settembre la Tari

È stato spostato al 30 settembre 2020 il termine di pagamento della prima e della seconda rata della Tari, non solo per le attività chiuse durante il lockdown, ma per tutte per le utenze domestiche e tutte le attività produttive.

Grazie a un emendamento approvato, giovedì 25 giugno, dal consiglio comunale e presentato dalla maggioranza, è stata modificata, infatti, la proposta di delibera che già prevedeva la proroga del pagamento al 30 settembre per le attività chiuse nel lockdown.



La misura rientra nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per sostenere le attività travolte dall’emergenza Coronavirus.